Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti - Son Dakika
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Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti

29.04.2022 09:47
Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti

Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Dernek yetkilileri, 1-5 Haziran tarihinde Ankara'da yapılacak olan, "8. Ankara Erzurum Günleri" ve 24-29 Mayıs Kocaeli'de düzenlenecek olan "Erzurum Tanıtım Günleri" hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

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Veysel Karani, Okay Memiş, Araştırma, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti - Son Dakika
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