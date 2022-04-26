Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran "kahraman baba"yı ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran "kahraman baba"yı ziyaret etti

26.04.2022 00:57
Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran "kahraman baba"yı ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy'u kurtarırken kendisi de yaralanan 3 çocuk babası Ahmet Ceylan'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy'u kurtarırken kendisi de yaralanan 3 çocuk babası Ahmet Ceylan'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Memiş, Yakutiye ilçesinde bir evde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan Ceylan'ı evinde ziyaret etti. Ahmet Ceylan ve eşi Semra Ceylan ile bir süre sohbet eden Memiş, "kahraman baba"ya örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Memiş, ziyarette, Erzurum'da talihsiz bir olay yaşadıklarını söyledi.

Binanın 6. katından 5 yaşındaki çocuğun düştüğünü anlatan Memiş, "Küçük Ceren Azra kızımızın düştüğünü gören Ahmet kardeşim hemen o çocuğu tutmak için hamle yaptı. Ahmet büyük bir kahramanlık örneği gösterdi, sağ olsun. Çocuğumuz şu anda yoğun bakımda. Durumu iyiye gidiyor, bütün duamız o çocuğumuzla. Allah ona şifalar versin." diye konuştu.

"Seninle gurur duyduk"

Memiş, Ceylan'ın davranışının gurur kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi: "Eğer Ahmet'in o kahramanca müdahalesi olmasaydı çocuk şu anda hayatta olmayacaktı. Kendi hayatını hiçe sayarak böyle bir kahramanlık örneği gösteren necip bir milletin mensuplarıyız. Türk milleti böyle millet, bu toplum böyle toplum. Bu mübarek Ramazan ayında bu dadaş kardeşimizi basından gördüm ve bizzat gelip geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedim, çünkü kendi ayağı da incindi, lifleri koptu. Hiç bir vazifesi olmamakla sadece vatandaşlık bilinciyle hareket eden kardeşlerimiz olduğu müddetçe bu ülkede terör de kalmayacak, suça meyilli insanların sayısı da azalacak. Bu ülke daha huzurlu ve müreffeh bir toplum olacak." - ERZURUM

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Ahmet Ceylan, Okay Memiş, Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran 'kahraman baba'yı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran "kahraman baba"yı ziyaret etti - Son Dakika
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