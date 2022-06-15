Erzurum'da kayak yapmanın büyük keyif olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Misafirlerimize, gündüz ayrı, gece ayrı güzellik sunuyoruz. Palandöken, bu yıl yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. İnşallah çok daha iyi olacak" dedi. - ERZURUM

Vali Memiş: 'Köklü bir geçmişe sahip olan jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümü kutlu olsun'

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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