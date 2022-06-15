Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

15.06.2022 13:56
Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Tesisleri ve pistleri dolaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki heyet ile yapılacak yeni yatırımları konuştu.

Erzurum'da kayak yapmanın büyük keyif olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Misafirlerimize, gündüz ayrı, gece ayrı güzellik sunuyoruz. Palandöken, bu yıl yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. İnşallah çok daha iyi olacak" dedi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Vali Memiş: 'Köklü bir geçmişe sahip olan jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümü kutlu olsun' Vali Memiş: 'Köklü bir geçmişe sahip olan jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümü kutlu olsun'
Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:06:15. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement