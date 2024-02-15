Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Cemevi\'ni ziyaret etti

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Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, burada yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiftçi, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman ve Cemevi Dedesi Mahmut Baba tarafından karşılandı. Cemevi incelemelerinde yetkililerin istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Çiftçi'ye ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve İl Müftüsü Dr. Rüstem Can eşlik etti. - ERZURUM