Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti

Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti

Vali Mustafa Çiftçi, Mehmet Gürgür Kur'an Kursu inşaatına katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. Çiftçi, duyarlılık ve vatandaşlık bilincinden dolayı teşekkürlerini iletti.

21.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına şükran belgesi ve plaket takdim etti.

Mehmet Gürgür Kur'an Kursu inşaatına yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelen Vali Çiftçi şunları söyledi: "Gelecek nesillerimizi yetiştirmek adına göstermiş olduğunuz duyarlılık, hassasiyet ve ulvi vatandaşlık bilincinizle İlimiz Aziziye Mehmet Gürgür Kur'an Kursu inşaatına yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı şahsım ve Valiliğim adına teşekkür eder, selam ve muhabbetlerimi sunarım."

Programa Vali Çiftçi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Gürgür, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement