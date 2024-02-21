Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti

Yerel

Vali Mustafa Çiftçi, hayırsever iş insanlarına şükran belgesi ve plaket takdim etti.

Mehmet Gürgür Kur'an Kursu inşaatına yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelen Vali Çiftçi şunları söyledi: "Gelecek nesillerimizi yetiştirmek adına göstermiş olduğunuz duyarlılık, hassasiyet ve ulvi vatandaşlık bilincinizle İlimiz Aziziye Mehmet Gürgür Kur'an Kursu inşaatına yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı şahsım ve Valiliğim adına teşekkür eder, selam ve muhabbetlerimi sunarım."

Programa Vali Çiftçi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Müftüsü Rüstem Can ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın katıldı. - ERZURUM