Vali Öksüz'den Kağızman'da - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Öksüz'den Kağızman'da

31.03.2022 09:03
Vali Öksüz'den Kağızman'da

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kağızman'a gitti.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kağızman'a gitti.

Öksüz, Kağızman'da kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan ve genel asayiş-güvenlik konuları ile tarımsal faaliyetler, Ramazan ayında alınacak tedbirler ve havaların ısınmasıyla birlikte yaşanması muhtemel sel, su taşkını, heyelan gibi afetlere karşı alınacak tedbirlerinin değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Öksüz, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, daha sonra Kağızman Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, faaliyetlere katılan gençlerle bir araya geldi.

İnşaatı devam etmekte olan Öğretmen Evi'nde de incelemelerde bulunan Vali Öksüz, inşaat çalışmalarının son durumu ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alırken, Öksüz,esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. - KARS

Vali Öksüz'den Kağızman'da
Vali Öksüz'den Kağızman'da
Vali Öksüz'den Kağızman'da
Vali Öksüz'den Kağızman'da

YORUMLAR
500
Kağızman'da güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı Kağızman'da güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Türker Öksüz, Kağızman, Asayiş, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Öksüz'den Kağızman'da - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
08:24 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Mart güncel altın kuru!
08:16 Ayın son gününde döviz kurlarında son durum: 31 Mart'ta Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
08:01 Yasin'den Survivor All Star'a veda
07:58 Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza giderildi, seferler başladı
07:53 Mart ayının son gününde hava nasıl olacak? 31 Mart'ta bütün ülkede Afrika toz taşınımına dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Öksüz'den Kağızman'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement