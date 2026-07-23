Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı Atandı - Son Dakika
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Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı Atandı

Ardahan Valiliği\'ne Ömer Hilmi Yamlı Atandı
23.07.2026 18:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle Ardahan Valiliğine atanan Ömer Hilmi Yamlı, törenle karşılandı. Yamlı, görevini devlet ve millet için bir emanet olarak gördüğünü belirterek, hukuk, hakkaniyet ve tarafsızlık ilkeleriyle Ardahan'ı daha güçlü yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ardahan Valiliğine atanan Ömer Hilmi Yamlı, göreve başladı.

Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan valiliği bahçesinde törenle karşılandı.

Törenin ardından makamına geçen vali Yamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve layık görülmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Tarafıma tevdi edilen bu görevi devletimize sadakatin, milletimize hizmet etmenin ve Ardahan'ımıza karşı taşıdığımız sorumluluğun bir emaneti olarak görüyorum." dedi.

Yamlı, "Devletimizin köklü idare geleneğinden aldığımız güçle hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve tarafsızlığı esas alarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Bu kadim şehrimizin huzur ve güven iklimini muhafaza etmek, sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek, vatandaşlarımızın refahını arttırmak ve kamu hizmetinde kaliteyi daha da yükselterek Ardahan'ı her alanda daha güçlü bir geleceğe taşımak temel önceliğimiz ve en önemli görevimiz olacaktır. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde ortak akıl ve güçlü işbirliğiyle Ardahan'ımız Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı Atandı - Son Dakika

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