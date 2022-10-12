Vali Orhan Tavlı kadın muhtarlarla bir araya geldi

Kızılağaç Mahallesindeki toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcıları Ula Kızılağaç muhtarı Güler Keleş, Ula Kızılyaka muhtarı Selma Şensoy Çetin, Köyceğiz Yeni Mahalle muhtarı Hatice Körpe, Menteşe Yeniköy muhtarı Nevike Öcalan, Yatağan Konak muhtarı Gülgün Ülkü, Fethiye Kesikkapı muhtarı Süzen Taşar, Marmaris muhtarı Gülüzar Tekpak, Adaköy muhtarı Sermin Güvenç, Armutalan muhtarı Perihan Topçu katıldı.

Muhtarların devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde başrolde olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kadın muhtarların sosyal konularda daha duyarlı olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman ifade ettiği gibi 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız. İyi ki varsınız" dedi.

Vali Orhan Tavlı, "Vatandaşlarımızın derdini, ihtiyacını ve sorunlarını çözmenin peşinde koşarak adeta mahallelerinizin ablası, annesisiniz. Bizler de sizlere bu görevinizde tüm kurumlarımızla birlikte destek oluyoruz. Mahallelerimizdeki her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmak, devletimizin şefkatli, merhametli ve müşfik elini onlara uzatmanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan muhtarlar mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler.

İhtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Vali Orhan Tavlı, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi. - MUĞLA