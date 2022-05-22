Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi

22.05.2022 10:39
Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek dalında limon kesti, kovandan bal hasadına eşlik etti, sacda gözleme pişirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek dalında limon kesti, kovandan bal hasadına eşlik etti, sacda gözleme pişirdi.

Vali Pehlivan, kentteki ilk mesai gününde ziyaret ve temaslarına ara vermeden devam etti. Mersin'i tanımaya ve vatandaşlarla buluşmaya ilk mesai gününden başlayan Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesi'nde çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi. Limon yetiştiriciliği, arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan Kurt ailesinin misafiri olan Vali Pehlivan, dalından limon kesti, arı kovanlarından yapılan bal hasadına eşlik etti, sacda gözleme pişirdi.

Vali Pehlivan, ziyareti vesilesiyle çiftçi, ailesi ve komşularıyla tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında sohbet gerçekleştirdi. Çiftçiliğin çok meşakkatli, bir o kadar da kıymetli bir meslek olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Çiftçilerimiz, milletimizin beslenme gibi en önemli yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve alın teri ile çalışan, tohumu toprakla buluşturan emektarlarımızdır. Bizler de devletimizin teşviklerini, sunduğu imkanları tarımsal projeler ve desteklerle çiftçilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Pehlivan'ın ziyaretinden dolayı mutlu ve memnun olduklarını ifade eden çiftçi Ali Kurt, "Mersin'de görevine başladığı ilk gün bizleri ziyaret ederek tarıma, hayvancılığa ve çiftçiye verdiği önemi gösteren Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyor, ilimizdeki görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu. - MERSİN

Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi
Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi
Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi
Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Pehlivan çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika


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