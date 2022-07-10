Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika
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Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı

10.07.2022 23:48
Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katılarak, sürücü ve yolculara hatırlatmalarda bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katılarak, sürücü ve yolculara hatırlatmalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan 'bayramınız kemerli olsun' kampanyası çerçevesinde, 'bayram yolunda, her şey yolunda' sloganı ile Çeşmeli yol kontrol ve uygulama noktasında sürücülerle görüşen Vali Pehlivan, emniyet kemeri takılması ve hız limitine dikkat edilmesi konularında uyarılarda bulunarak trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı. Sürücülere hayırlı yolcuklar temennisinde bulunan Vali Pehlivan, sürücü ve yolcuların Kurban Bayramlarını kutladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek de hazır bulundu.

Bakan Soylu denetimler hakkında bilgi aldı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde 12 ilin video konferans yoluyla alınan trafik tedbirleri hakkında bilgiler aldı. Ankara Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'den video konferans yoluyla bağlanan Bakan Soylu'ya, Çeşmeli yol kontrol ve uygulama noktasından bilgiler aktaran Vali Pehlivan, il genelinde uygulama ve kontrol noktalarında hem jandarma hem emniyet müdürlüğü birimleri tarafından denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, D-400 Karayolu üzerinde Adana ve Antalya istikametlerinde bayram yoğunluğunun olduğunu, ancak gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika

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