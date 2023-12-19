Vali Polat, Sarıkamış Hareketi hazırlıklarını yerinde gördü

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerinin 109. Yılı Anma Programı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Vali Polat, etkinliklerin gerçekleştirileceği; Kayak Merkezi oteller bölgesi, Kızılçubuk toplanma alanı ve yürüyüş güzergahı ile anma programının yapılacağı Ay-Yıldız Tören Alanı'nda incelemelerde bulunarak, yapılan hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, hazırlık çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterilerek hiçbir aksaklığa yer verilmemesi talimatı verdi. - KARS