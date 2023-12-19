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Vali Polat, Sarıkamış Hareketi hazırlıklarını yerinde gördü - Son Dakika
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Vali Polat, Sarıkamış Hareketi hazırlıklarını yerinde gördü

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerinin 109. Yılı Anma Programı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Vali Polat, Sarıkamış Hareketi hazırlıklarını yerinde gördü
19.12.2023 - 15:43,
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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerinin 109. Yılı Anma Programı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Vali Polat, etkinliklerin gerçekleştirileceği; Kayak Merkezi oteller bölgesi, Kızılçubuk toplanma alanı ve yürüyüş güzergahı ile anma programının yapılacağı Ay-Yıldız Tören Alanı'nda incelemelerde bulunarak, yapılan hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, hazırlık çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterilerek hiçbir aksaklığa yer verilmemesi talimatı verdi. - KARS

Kaynak: İHA
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