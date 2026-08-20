Vali Polat, Susuz'da Kaymakam Öztürk'e Ziyaret - Son Dakika
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Vali Polat, Susuz'da Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Vali Polat, Susuz\'da Kaymakam Öztürk\'e Ziyaret
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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz'daki kamu hizmetlerini değerlendirerek Kaymakam'a başarı diledi.

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Furkan Öztürk'e hayırlı olsun dileklerini iletti. İlçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerinin değerlendirildiği ziyarette, kurum amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ziya Polat, Susuz Kaymakamlığına gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakam Furkan Öztürk ile bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında ilçede görev yapan kurum amirlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Susuz'un genel durumu, ilçede devam eden yatırımlar, kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ele alındı. Susuz'un ihtiyaçları ve öncelikli konular hakkında kurum amirlerinden bilgi alan Vali Polat, yürütülen çalışmaların koordineli ve etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından Susuz'da yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ziya Polat, gerçekleştirilen yatırımların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesi ve ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek projelerin hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Vali Polat'ın Susuz ziyaretinde, ilçenin gelişimi, kamu yatırımları ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yakından takip edilerek hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi mesajı verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Polat, Susuz'da Kaymakam Öztürk'e Ziyaret - Son Dakika

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