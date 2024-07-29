Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, YKS'te başarılı olan öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika
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Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, YKS'te başarılı olan öğrenciyi tebrik etti

Vali Şefik Aygöl\'ün eşi Nazlı Aygöl, YKS\'te başarılı olan öğrenciyi tebrik etti

Bilecik'in Vezirhan beldesinde yaşayan Nisa Sude Kıyak, YKS'de Türkiye 158'incisi olarak büyük bir başarı elde etti. Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, başarılı öğrenciyi ziyaret ederek tebrik etti ve hediyesini takdim etti.

29.07.2024 11:20
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Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 158'incisi olan Nisa Sude Kıyak'ı tebrik etti.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde yaşayan Nisa Sude Kıyak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 158'incisi olarak büyük bir başarı elde etti. Nisa'nın başarısına kayıtsız kalmayan Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ziyaret etti.

Nazlı Aygöl, başarılı öğrenciyi tebrik ederek hediyesini takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Vezirhan, Bilecik, Türkiye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, YKS'te başarılı olan öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, YKS'te başarılı olan öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika
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