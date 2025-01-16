Vali Sezer'den Edirnespor İçin Destek Çağrısı

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- Vali Sezer: " Edirnespor'un, Amatör Lig'e düşmesi Edirne'ye yakışmaz"

EDİRNE - Mahalle Buluşmaları programında kapsamında Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirnespor'un, Amatör Lig'e düşmesi Edirne'ye yakışmaz" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, şehrin en önemli değerlerinden olan Edirnespor'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sezer, Edirnespor'a daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı ve şehrin takımının Amatör Lig'e düşmesinin Edirne'ye yakışmayacağını ifade etti. Vali Yunus Sezer, "Bu süreç tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve valilik üzerinden yürütüldü, bunu açıkça ifade etmek gerek. Şehirde, birkaç iş adamımızın ve belediyemizin küçük destekleri oldu ancak bu şehrin takımı için çok daha fazlası yapılmalı. Ben, Edirnespor maçlarına on binlerce taraftarla gitmeyi, takımı coşkuyla izlemeyi istiyorum. Çünkü takımın maçlarına katıldığımda, çocukların, kadınların ve ailelerin birlikte maç izlediği, Edirne'ye yakışan bir atmosferin olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bu ortamın kaybolmasını istemiyorum. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da bu tür maçları zevkle izledik" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle birlikte daha önce çalıştıkları yerlerden ve kendi imkanlarıyla da katkı sağladıklarını belirten Vali Sezer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu takıma sadece büyük paralarla değil, gönülden sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeni bir yönetim isteniyorsa, kimse yönetimden çekinmesin. Şeffaf bir şekilde, kim yönetimde olmak istiyorsa gelsin, hep birlikte bu takıma sahip çıkalım. Bir kez daha belirtmek isterim ki, Edirnespor'un, Amatör Lig'e düşmesi, Edirne'ye yakışmaz. Edirneliler olarak bu takıma sahip çıkmalıyız. Şehirdeki birçok iş insanımız ve kurumlarımız var. Eğer herkes bir araya gelip, el birliğiyle destek verirse takımımız, Edirne'yi layıkıyla temsil etmeye devam eder. Bu hafta sonu kongre olacak. Bildiğim kadarıyla henüz aday çıkmamış. Ancak bir 'İthal aday" konuşuluyor. Benim beklentim, şehrin takımına gerçek anlamda sahip çıkacak bir yönetimin kurulması. Bu çok güzel olur."