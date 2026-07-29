Vali Sözer 8 okuldaki eğitim yatırımlarını sahada inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 8 okuldaki eğitim yatırımlarını sahada inceledi.

Vali Sözer, 2026 yılı programı kapsamında merkez ilçede yapım, bakım ve büyük onarım çalışmaları devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu. İncelemelerine Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı. Okulun B ve F bloklarında yürütülen dış cephe, çatı ve ıslak hacim onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Sözer, ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkım kararı verilen 2 atölye binası ile 1 lojman binasında yürütülen çalışmaları da takip etti. Yıkımın ardından aynı alana inşa edilmesi planlanan 3 yeni atölye binasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Şehit Abdülhamit Bilgen İlköğretim Okulu'na geçen Vali Sözer, kazan sisteminden kombi sistemine geçiş amacıyla sürdürülen doğalgaz dönüşüm çalışmalarını inceledi. Çalışmalar kapsamında gerekli malzemelerin temin edildiği, kazan dairesindeki kırım işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Vali Sözer, incelemelerinin son bölümünde yapımı tamamlanan Bilecik Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 21 milyon 444 bin TL yatırımla inşa edilen spor salonunun 806 metrekare inşaat alanına, 497 metrekare spor alanına ve 74 kişilik tribüne sahip olduğu belirtildi. Geçici kabul işlemleri tamamlanan spor salonunda elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin de tamamlanmasıyla tesisin hizmet vermeye hazır hale getirildiği kaydedildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımızın daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızın fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım, yapım ve onarım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Devam eden projeleri yakından takip ederek en kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.