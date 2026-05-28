Vali Sözer'den 112 Acil'e Bayram Ziyareti
Vali Sözer'den 112 Acil'e Bayram Ziyareti

Vali Sözer\'den 112 Acil\'e Bayram Ziyareti
28.05.2026 12:20
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personeli ziyaret etti. Vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan personelin bayramını tebrik eden Vali Sözer, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kamu hizmetleri açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Vali Sözer, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bayram süresince artan çağrılara hızlı ve etkin şekilde müdahalenin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın ihtiyaç anında en hızlı şekilde ulaşabildiği önemli bir hizmet noktasıdır. Bayramda da büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

