Vali Sözer'den TÜGVA Ziyareti - Son Dakika
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Vali Sözer'den TÜGVA Ziyareti

Vali Sözer\'den TÜGVA Ziyareti
04.06.2026 09:36
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Bilecik Valisi Sözer, TÜGVA temsilcisi ile gençlik projelerini değerlendirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı'yı makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı'yı makamında kabul etti. Gerçekleşen kabulde, TÜGVA'nın il genelinde yürüttüğü gençlik çalışmaları ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette, gençlere yönelik projeler, eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler ele alınırken, kentte gençliğin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Sözer, gençlerin her alanda desteklenmesinin önemine vurgu yaparak kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı, "TÜGVA başta olmak üzere gençlerimize yönelik faaliyet gösteren tüm yapılarla iş birliği içerisinde olmaya, gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Sözer'den TÜGVA Ziyareti - Son Dakika

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