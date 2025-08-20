Vali Sözer, Gölpazarı\'nda Asayişi Değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Kaymakam Feyza Nur Kılıç'ı ziyaret ederek, ilçenin asayiş konularını değerlendirdiler.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede, asayiş, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İlçenin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar ele alınırken, mevcut projelerin son durumları da gözden geçirildi. Vali Sözer, "Gölpazarı'nın potansiyelinin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyeceğiz" dedi. - BİLECİK