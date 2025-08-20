Vali Sözer, Gölpazarı'nda Asayişi Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Sözer, Gölpazarı'nda Asayişi Değerlendirdi

Vali Sözer, Gölpazarı\'nda Asayişi Değerlendirdi
20.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Faik Oktay Sözer, Kaymakam Kılıç ile Gölpazarı'nın asayiş ve kalkınma projelerini görüştü.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Kaymakam Feyza Nur Kılıç'ı ziyaret ederek, ilçenin asayiş konularını değerlendirdiler.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede, asayiş, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İlçenin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar ele alınırken, mevcut projelerin son durumları da gözden geçirildi. Vali Sözer, "Gölpazarı'nın potansiyelinin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Nur Kılıç, Gölpazarı, bilecik, Asayiş, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Sözer, Gölpazarı'nda Asayişi Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Sözer, Gölpazarı'nda Asayişi Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.