Vali Sözer Hıdırellez Şenliklerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Vali Sözer Hıdırellez Şenliklerinde Vatandaşlarla Buluştu

Vali Sözer Hıdırellez Şenliklerinde Vatandaşlarla Buluştu
21.06.2026 11:37
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlarla buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü ile Gölpazarı ilçesine bağlı Kavak Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı. Köy meydanlarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Vali Sözer, vatandaşlarla sohbet ederek Hıdırellez coşkusuna ortak oldu. Program kapsamında vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Vali Sözer, birlik ve beraberlik içerisinde yaşatılan Hıdırellez geleneğinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Hıdırellez'in bereket, umut ve kardeşliği simgeleyen önemli bir kültürel miras olduğuna dikkat çeken Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Hıdırellez bereket, umut ve kardeşliği simgeleyen önemli bir kültürel miras. Bu tür etkinliklerimiz toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve gelecek nesillere aktarılması gereken değerler arasında yer alıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Sözer Hıdırellez Şenliklerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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