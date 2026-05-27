Vali Sözer Huzurevinde Bayram Coşkusu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bayramın manevi atmosferinde gerçekleşen ziyarette Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek sağlık, huzur ve afiyet dileklerini iletti. Samimi anların yaşandığı ziyarette büyüklerin ellerini öpen Sözer çifti, huzurevi sakinlerinin bayram sevincine ortak oldu. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Sözer, büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını ifade etti. Ziyaret boyunca huzurevi sakinlerinin talep ve temennilerini de dinleyen Sözer çifti, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bayramlar; sevginin, saygının ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdir. Büyüklerimizin duası ve mutluluğu bizler için çok kıymetlidir. Devlet olarak her zaman kıymetli büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK