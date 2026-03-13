Vali Sözer, Polis Adaylarıyla İftarda Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, polis adaylarıyla iftarda buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftar programında polis adaylarıyla aynı sofrayı paylaşarak bir süre sohbet etti. Programda adayların eğitim süreçleri ve meslek hayatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, polislik mesleğinin büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektirdiğini vurguladı. Ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapacak polis adaylarına eğitim hayatlarında ve meslek yaşamlarında başarılar dileyen Vali Sözer, polis adaylarının gösterdiği azim ve gayretin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ayrıca, devletimizin ve milletimizin huzuru için görev alacak tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, program sonrası yaptığı açıklamada, "Polis adaylarımızın azmi ve kararlılığı bizleri gururlandırıyor. Onların eğitim süreçlerini en iyi şekilde tamamlayıp ülkemizin güvenliği için görev yapacaklarına inanıyoruz. Gençlerimizin meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK