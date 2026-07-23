Vali Sözer, Yaşlı Vatandaşı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Sözer, Yaşlı Vatandaşı Ziyaret Etti

Vali Sözer, Yaşlı Vatandaşı Ziyaret Etti
23.07.2026 11:08
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ulupınar'daki Emine Çakmak'ı evinde ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaşlı vatandaşı evinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, hane ziyaretleri kapsamında Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde ikamet eden Emine Çakmak'ın evine konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Emine Çakmak ile bir süre sohbet eden Sözer çifti, sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Emine Çakmak'ın talep ve temennilerini dinleyen Vali Sözer, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hane ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Büyüklerimiz, hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en kıymetli değerlerimizdir. Devletimizin şefkat elini her haneye ulaştırmaya, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye, gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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