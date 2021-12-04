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Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu

04.12.2021 09:57
Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paydaş kurumlarla beraber yürütülen 'İyi Ki Varsınız' projesi kapanış programı kapsamında öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paydaş kurumlarla beraber yürütülen 'İyi Ki Varsınız' projesi kapanış programı kapsamında öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tece Polis Evinde düzenlenen programa Vali Su'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Su, buluşmada yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında paydaş kurumlarla beraber gerçekleştirilen etkinliklerin çok önemli sonuçlarının alındığını söyledi. Proje kapsamında yaklaşık 15 bin çocuğa eğitim verildiğini belirten Su, "Annelerimize yönelik de ev tekstili ürünleri hazırlama ve el yapımı sabun üretimi kursları düzenledik. Çocuklarımıza yönelik resim ve şiir yarışmaları yaptık. Yaz kampı etkinlikleri ve şehir içi ve il dışı gezilerle çocuklarımızın ufkunu geliştirdik. Onları hayata hazırlama yönünde önemli adımlar atmış olduk. Bu anlamda polisimizi de yaptığımız faaliyetleri de sizlere ve toplumumuza daha iyi anlatma daha güzel tanıtma imkanı da yakalamış olduk" dedi.

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden Su, "Tabii ki burada yakalanan başarı siz değerli ailelerimizle mümkün olmuştur. Gençlerimize, çocuklarımıza ve siz değerli ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda, İl Emniyet Müdürü Aslan'ın da konuşmasının ardından Vali Su, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile bu yıl lise ve üniversiteye giriş sınavında dereceye giren öğrencilere hediyeler verip, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu
Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu
Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu
Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu
Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu

Emniyet Müdürlüğü, Ali İhsan Su, Mersin, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Su, 'İyi Ki Varsınız' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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