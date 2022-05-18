Vali Su, Mezitli'ye veda etti - Son Dakika
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Vali Su, Mezitli'ye veda etti

18.05.2022 15:49
Vali Su, Mezitli'ye veda etti

Diyarbakır'a atana Mersin Valisi Ali İhsan Su, veda ziyaretleri kapsamında Mezitli Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Neşet Tarhan'la bir araya geldi.

Diyarbakır'a atana Mersin Valisi Ali İhsan Su, veda ziyaretleri kapsamında Mezitli Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Neşet Tarhan'la bir araya geldi.

Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Tarhan, verdiği hizmetler nedeniyle Vali Su'ya teşekkürlerini ileterek, Mezitli Sanat Çarşında üretilen el yapımı tepsiyi hediye etti.

Mersin'de çok özel ve güzel zamanlar geçirdiğini belirten Vali Su, "5 yıllık uyumlu çalışmanız ve şehrimizin gelişmesine sunduğunuz katkılar nedeniyle teşekkür ederim. Şahsım ve ailem adına göstermiş olduğunuz ilgi çok değerli. Bundan sonra da Diyarbakır'da bir kapınız olduğunu asla unutmayın. Büyük onur ve keyif duyarım. Yaptığım kamu görevi gereği şimdi başka bir şehirde hizmet etmek durumundayım. Hakkınızı helal edin" dedi. - MERSİN

Vali Su, Mezitli'ye veda etti
Vali Su, Mezitli'ye veda etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Su, Mezitli'ye veda etti - Son Dakika


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