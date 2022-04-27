Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi

27.04.2022 10:47
Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Mersin Vali Alisi İhsan Su, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Mersin Vali Alisi İhsan Su, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Programda yaptığı konuşmasında öğrencilerin çok önemli bir göreve talip olduklarını vurgulayan Su, "Göreve başladığınızda vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlayacak, memleketimizin birliği ve bütünlüğü için çaba sarf edeceksiniz. Sizler insanlar için güven kaynağısınız. Onlar sizleri gördüklerinde güvende oldukları için daha rahat hareket edeceklerdir. Şunu da bilmeniz lazım ki, herkesten dua alan bir meslek grubusunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Vali Su, iftarın ardından polis adaylarıyla sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi.

İftar programına Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su'nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, il protokolü üyeleri, emniyet personeli ile öğrenciler katıldı. - MERSİN

Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi
Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Gültak: 'Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış' Gültak: 'Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış' 20 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 20 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin, Şehit, Polis, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Su, polis okulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement