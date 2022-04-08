Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi

08.04.2022 22:28
Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla şehit polis aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar yemeği verildi.

Polis Evi'nde gerçekleştirilen iftar programına Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Programda, şehitler için yapılan duanın ardından Gümüşhaneli şehit polislerin isimleri sinevizyon eşliğinde ekrana yansıtıldı.

"Devlet olarak her daim hizmetinizdeyiz"

İftar yemeğinde konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Türk Polis Teşkilatı milletin canının malının emanet edildiği, canı pahasına onu korumakla görevlendirilmiş bu uğurda fedakarca hizmet eden değerli kardeşlerimizin bulunduğu bir teşkilat. Ben bu vesile ile öncelikli olarak Gümüşhaneli olup da vatan millet davasına şehit olan değerli polislerimizi, değerli askerlerimizi bütün vatan evlatlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ayrıca devletimizin birliği ve beraberliği uğuruna mücadele ederken gözünü kırpmadan şehadete yürüyen bütün aziz şehitlerimizi de sizlerin huzurunda saygıyla minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Hepiniz bu milletin, memleketin üzerinde en fazla hak sahibi insanlarsınız. Şehit ve gazi ailelerisiniz gözümüzün nurusunuz. Devlet olarak her daim hizmetinizdeyiz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi
Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi
Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi

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Gümüşhane, Şehit, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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