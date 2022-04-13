Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

13.04.2022 21:24
Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kent merkezinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna verilen iftar programına katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kent merkezinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna verilen iftar programına katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim hizmetindeyiz"

İftar programında konuşan Vali Taşbilek, "Sağlık içerisinde girdiğimiz Ramazandan inşallah sağlık içerisinde bayrama erişebilmeyi, bayramla taçlandırabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna, devletimizin bekası uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, minnet ve şükranla yad ediyor şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Gazilerimizden vefat eden büyüklerimize rahmet diliyorum. Her daim söylüyorum, bu vatan ayaktaysa, bizler şu an buralarda huzurla, sağlıkla, güzellikler içerisinde yaşıyorsak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin ödedikleri bedeller sayesindedir. Bu nedenledir ki şehit aileleri bizim kutsalımızdır, vazgeçilmezimizdir, başımızın tacıdır. Gazilerimiz de hakeza öyledir. Çünkü biz biliriz ki şehitlerimizin ve gazilerimizin ve dolayısıyla şehit ailelerimizin bu vatan üzerinde hepimizin de fazla bedel ödedikleri için bu vatan üzerinde en büyük hak sahipleridir, hukuk sahipleridir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim hizmetindeyiz, hepsi başımızın üzerindedir. Her daim gönlümüz, kapımız size sonuna kadar açıktır. Buradan giderken de böyle dostlarımızı kendi kalbimizde, gönlümüzde götüreceğiz bu büyüklerimizin dualarını arkamıza alarak gideceğiz. Buradayken de bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bize düşen her konuda yanınızda olduğumuzu, herhangi bir eksiğinizde ve sıkıntınızda başımızla gözümüzle tüm yüreğimizle size koşacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi
Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi
Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Taşbilek şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi - Son Dakika


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