Vali Tavlı: "15 Temmuz zaferi nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacak"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında, hain kalkışmaya karşı göğsünü siper eden gazilerden Turan Ay'ı ziyaret etti. Vali Tavlı, "15 Temmuz zaferi; Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a kadar tüm kahramanlık destanlarımız gibi milletimizin şanla, şerefle ve gururla hatırlayacağı bir zaferdir" dedi.

Vali Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte 15 Temmuz Gazisi Turan Ay ve ailesini Bafra ilçesindeki evinde ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlerin ruhuna dua edildi. Vali Tavlı, 15 Temmuz gecesi kadın-erkek, genç-yaşlı demeden milletin tek yürek olarak sokaklara çıkarak darbeye karşı durduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi kadınıyla erkeğiyle, 7'den 70'e tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinde kenetlenen ve tek yürek olarak hain darbe girişimini bir demokrasi zaferine dönüştüren aziz milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimizin 15 Temmuz zaferi; Çanakkale, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadele şehitlerimiz ve gazilerimizin zaferleri gibi Türk milletinin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacaktır."

Ziyarette, Gazi Turan Ay ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Tavlı, tüm gazilere ve şehit yakınlarına şükranlarını sundu. Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - SAMSUN