Samsun Valisi Orhan Tavlı, Şehit Ailelerinin ve Gazilerin Yanlarında Olmayı Borç Biliyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olmayı ve rızalarını almayı boynumuzun borcu olarak gördüklerini söyledi.

Vali Orhan Tavlı ve Eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve protokol üyeleriyle birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin rızalarını almayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz"

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda yapılan iftar programında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Şehitlik ve gazilik mertebeleri bizim inancımızda ve kültürümüzde çok önemli olduğu gibi aynı şekilde şehit yakını olmak da büyük bir gurur ve iftihar vesilesidir. Dolayısıyla bizler de şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanlarında olmayı ve rızalarını almayı boynumuzun borcu olarak görüyor, sizleri kalbimizin en müstesna köşesinde misafir etmeyi şeref biliyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunun buradan geçtiğine inanıyor ve bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Sizlere ve milletimizin huzuru, devletimizin bekası, geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kahraman askerlerimize ve tüm güvenlik güçlerimize de şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye Vali Tavlı, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Rabbim tüm kahramanlarımızı korusun, ayaklarına taş değiştirmesin. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı uzun ömürler versin. Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, Kore'de, 15 Temmuz gecesinde ve vatan toprağımızın her karışında, bayrağımıza, vatanımıza, aziz milletimize ve kutsal değerlerimize sahip çıkan isimsiz kahramanları ve kahramanlık destanı yazarken hiç düşünmeden canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, aziz vatan evlatlarını rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vesileyle vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş Gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, hayatta olan Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." - SAMSUN