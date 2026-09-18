Vali Tavlı: "Türk milleti, mazisi şan ve şerefle dolu ‘gazi’ bir millettir" - Son Dakika
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Vali Tavlı: "Türk milleti, mazisi şan ve şerefle dolu ‘gazi’ bir millettir"

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Vali Tavlı: "Türk milleti, mazisi şan ve şerefle dolu ‘gazi’ bir millettir"
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun Şubesi temsilcileri ile gazileri...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun Şubesi temsilcileri ile gazileri kabul etti.

Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri gaziler Arslan Şahin, Halil Argın, Süleyman Güler ve Celal Özer; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yönetim kurulu üyeleri gaziler Hulusi Torun, Ali Polat, Ramazan Çavuş ve Muzaffer Gürbüz; EMŞAV Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan ile yönetim kurulu üyeleri gaziler İbrahim Gökçek, İsmail Eken ve Ufuk Biçer yer aldı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerde gazilerin ve şehit ailelerinin ülke için taşıdığı önem, fedakarlıkları ve milli hafızadaki yeri üzerinde duruldu.

"Türk milleti, mazisi şan ve şerefle dolu 'gazi' bir millettir"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz aziz Türk milleti, mazisi şan ve şerefle dolu 'Gazi' bir millettir. Aziz milletimiz destansı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler vermiş, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş; bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Aziz milletimiz 1071'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale'de ve Milli Mücadele yıllarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hainlere karşı istikbalimizi korurken gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuştur. Bugün cennet vatan toprakları üzerinde ay-yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunun arkasında, canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Göğüslerini vatanımızın ve aziz milletimizin selameti için siper ederek, hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük bir şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Türk milleti için rehber olmaya devam edecek; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutan 'Gazi' milletimiz, kahraman ecdadımıza destan yazdıran ruh, inanç ve iradeyle bundan sonra da istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır. Yüce Türk milleti, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetini muhafaza ederek, milli ve manevi değerlerimizden aldığı güç, inanç ve kararlılıkla her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak; Samsun'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, Rize'den Diyarbakır'a, Hakkari'den İstanbul'a, Hatay'dan Ordu'ya birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için hep birlikte gayretle çalışmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal Mücadelemizdeki önderliğinden dolayı 19 Eylül 1921'de Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanı verilişinin 105. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü can-ı gönülden kutluyorum. Milli Mücadele'mizin ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, Gazi milletvekillerimizi, ordumuzun kahraman askerlerini, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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