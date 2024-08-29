Vali Tekbıyıkoğlu, genç çiftin düğününe sürpriz katıldı - Son Dakika
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Yerel

Vali Tekbıyıkoğlu, genç çiftin düğününe sürpriz katıldı

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, bir gencin sosyal medya hesabından düğününe davet etmesi üzerine sürpriz yaparak düğün törenine katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu ve takı takarak mutluluklar diledi.

29.08.2024 11:19
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Vali Tekbıyıkoğlu'ndan genç çiftin mutlu gününde sürpriz

Vali Tekbıyıkoğlu, sosyal medyadan yapılan çağrıya duyarsız kalmadı

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, bir gencin sosyal medya hesabından düğününe katılması yönünde yaptığı daveti kırmadı. Vali Tekbıyıkoğlu, evlenen gence sürpriz yaparak düğününe katıldı ve mutluluklar diledi.

İlhan Boy isimli genç, Tunceli'de yapılacak olan düğün töreni öncesinde sosyal medya hesabından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na mesaj atarak düğününe davet etti. Davete kayıtsız kalmayan Vali Tekbıyıkoğlu, Yaren ve İlhan çiftine sürpriz yaparak düğün törenlerine katıldı. Genç çifti ve ailelerinin mutluluklarına ortak olan Vali Tekbıyıkoğlu, damada takı takarak çiftlere mutluluklar diledi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yaptığı sürprizle çok mutlu olduğunu dile getiren damat İlhan Boy, "Valimizi sosyal medyadan takip ediyordum. Yaptığı işlerle ilgili videolar izliyordum. Valimizi düğünüme davet ettim. Sağolsun bizi kırmadı ve sürpriz yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Genç çift ve aileleriyle bir süre vakit geçiren Vali Tekbıyıkoğlu fotoğraf çekiminin ardından düğünden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu, genç çiftin düğününe sürpriz katıldı - Son Dakika

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