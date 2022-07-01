Vali Tekbıyıkoğlu: "Koruyucu aileler, vicdan timsali insanlardır" - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu: "Koruyucu aileler, vicdan timsali insanlardır"

01.07.2022 16:13
Vali Tekbıyıkoğlu: "Koruyucu aileler, vicdan timsali insanlardır"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Koruyucu Aile Günü" etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Hepiniz vicdan timsali insanlarsınız. Devletimiz de bu konuda son yıllarda uyguladığı enstrümanlarla, çıkardığı desteklerle bu çocukların aile ortamı içerisinde yer almaları için elinden geleni yapıyor.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Koruyucu Aile Günü" etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Hepiniz vicdan timsali insanlarsınız. Devletimiz de bu konuda son yıllarda uyguladığı enstrümanlarla, çıkardığı desteklerle bu çocukların aile ortamı içerisinde yer almaları için elinden geleni yapıyor. Geleceğin Türkiye'sinde bu çocuklar sizin sayenizde çok daha sağlıklı şekilde yer alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelgeyle kutlanmasına karar verilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle, Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar eğlenirken katılımcılara da köfte ikramında bulunuldu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki heyet, etkinlik alanındaki fotoğraf sergisini gezdi. Koruyucu aileler ve çocuklarla yakından ilgilenen Vali Tekbıyıkoğlu, koruyucu ailelerin bir iyilik timsali olduğunu söyledi.

Devlet ilk kuruluş itibariyle emniyet hizmetleri ve adalet hizmetlerinin teşkili için yer yüzüne çıkmış bir müessese olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Fakat başka fonksiyonları da kendi içerisine katıyor. Ulaşım hizmetleri, bayındırlık hizmetleri, sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri gibi. Fakat son yüz yılda 'sosyal devlet ilkesi' de devletlerin tamamen kabul ettiği bir ilke. Devlet aynı zamanda daha dezavantajlı olan insanların destekçisi olma vazifesini de kendi üzerinde bulunduruyor. Nefis insana kendini düşündürür ama vicdan karşısındakini düşündürür. Biz geleneğimiz itibariyle bir vicdan topluluğuyuz. Bırakın kendi milletlerimizin fertlerini, Birinci Cihan Harbinde ülkemizden teşhir ettiğimiz, mağdur durumda olan, diğer gayri Müslüm insanların da çocuklarına sahip çıkıp onları o zamanki çocuk evlerinde, yurtlarda barındırmış olan bir milletiz" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Hepiniz vicdan timsali insanlarsınız. Devletimiz de bu konuda son yıllarda uyguladığı enstrümanlarla, çıkardığı desteklerle bu çocukların aile ortamı içerisinde yer almaları için elinden geleni yapıyor. Geleceğin Türkiye'sinde bu çocuklar sizin sayenizde çok daha sağlıklı şekilde yer alacak" diye konuştu.

Etkinliğe Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Bahşılı Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz ve ilgili kurum personeli katıldı. - KIRIKKALE

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Berlin Büyükelçiliğinde 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi Berlin Büyükelçiliğinde 'Koruyucu Aile Günü' etkinliği düzenlendi Gümüşhane'de 'Koruyucu Aile Günü' kutlamaları Gümüşhane'de 'Koruyucu Aile Günü' kutlamaları
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Kırıkkale, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu: 'Koruyucu aileler, vicdan timsali insanlardır' - Son Dakika

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