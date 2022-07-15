Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır" - Son Dakika
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Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

15.07.2022 09:56
Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır. Hem kara günde hem de mukaddes günde başarıyla sonuçlanmasaydı bu milletimizin bu belayla uğraşmak zorunda kalacaktı" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile Polisevi'nde şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi. Konuşmasına tüm davetlileri selamlayarak başlayan Vali Tekbıyıkoğlu, "Bugün 6 yıl önce olan hain kalkışmanın arefesi ve aynı zamanda bu hain kalkışmanın bertaraf edilişinin arefesi. Valiliğimizce düzenlenen sizlerle buluşma yemeğine hepiniz hoş geldiniz" dedi.

"Müslüman olduk, 4 kıtaya nizam verdik"

15 Temmuz'un milletin bertaraf ettiği bir felaket olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "15 Temmuz milletimizin bertaraf ettiği veya milliyetimizin başına gelen ilk felaket değil. İnsan tabiatın değil, aslında tarihin çocuğu. Tarihte bizi Asya'da ortaya çıkardı. Büyük Çin kalabalığının hemen yanı başında ortaya çıkardı. Kuvvet bulduk Çin'i zapt ettik. Kuvvetsiz kaldık içerilere doğru kendimizi muhafaza ettik. Sonra açlık saldırdı sonra kuraklık saldırdı. Yağmuru takip ettik. Dedelerimiz atalarımız göçe başladı. Müslüman olduk, 4 kıtaya nizam verdik. Birçok milletin Müslüman olmasına sebep olduk. Çok büyük adamlar yetiştirdik. İmam-ı Azam'dan İmam-ı Matüridi'den Mimarımız Sinan'dı. Alimimiz Zenbilli'ydi. Vezirimiz Sokullu. Çok büyük devletler kurduk. Osmanlı devletini Devlet-i Aliyye-i kurduk. 3 kıtaya nam saldık. Adaleti ve İslamiyet'i götürdük" diye konuştu.

"Çanakkale harbinde bizim 250 bin şehidimiz var"

Bundan 100 yıl önce devleti ortadan kaldırmak için büyük saldırılara maruz kaldık" diyen Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale harbinde 250 bin kadar şehit verdiklerini ifade ederek, "İşte o zaman topuyla tüfeğiyle büyük gemileriyle çeşitli milletleriyle ülkemizi milletimizi ortadan kaldırmaya gayret ederken, milletimiz o zaman da önemli bir 'dur' deyiş sergiledi. Batı bundan 100 yıl önce bizimle girdiği savaştan çok büyük zarar görmüştü. Çanakkale harbinde bizim 250 bin şehidimiz var. Ama karşı tarafında diğer devletlerinde 285 bin civarında kaybı var."

"Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya tamiminde ifade ettiği sözleri hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Bu sefer başka bir yönteme girdiler. 'Her ağacın kurdu kendi içinden çıkar' şuuruyla Bizim kendi insanımızı bize karşı ağacın içerisindeki kurdu ağaca karşı kullanmaya çalıştılar. Milletimiz tam 6 yıl önce tıpkı bundan 100 yıl önce Amasya tamiminde Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' dediği gibi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır. Hem kara günde hem de mukaddes günde başarıyla sonuçlanmasaydı bu milletimizin bu belayla uğraşmak zorunda kalacaktı. 251 tane şehit verdik. 3 bine yakın gazimiz oldu" şeklinde konuştu.

Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere Allah'tan sağlık ve afiyet diledi. Konuşmanın ardından da eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile birlikte masaları gezerek şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Valilik tarafından düzenlenen yemeğe Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Tekbıyıkoğlu: 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır' - Son Dakika

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