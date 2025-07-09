Vali Toraman\'dan Kaymakam Kaptanoğlu\'na Ziyaret

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ezine Kaymakamı olarak atanan Yusuf Kaptanoğlu ziyarette bulundu. Çanakkale Valisi Toraman, Kaymakam Kaptanoğlu'na görevinde başarılar diledi. Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE