Vali Toraman, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Dr. Toraman ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların talepleri not alınırken, ihtiyaçların imkanlar ölçüsünde en kısa sürede giderileceği kaydedildi.

Programın sonunda Vali Toraman, muhtarlara 'AFAD Afet ve Acil Durum Çantası' takdim etti. - ELAZIĞ