Vali Toraman Pıtıreli Kooperatifini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Toraman Pıtıreli Kooperatifini Ziyaret Etti

Vali Toraman Pıtıreli Kooperatifini Ziyaret Etti
12.07.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini inceledi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Bayramiç ilçesine bağlı Pıtıreli köyünü ziyaret ederek S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında coğrafi işaretli meşhur Bayramiç zeytinyağının üretim süreçleri ve yerel gıda faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Toraman, köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Pıtıreli Köyü Kooperatifi 1973 yılından bu yana 53 yıldır üretim zincirinin içinde. Kooperatifte 33'ü kadın, 233'ü erkek olmak üzere toplam 266 üretici tek çatı altında. Süt toplama ve pazarlama, kontinü zeytinyağı üretimi ve yem kırma tesisi ile geniş faaliyet alanına sahip. Kooperatif, 2007'deki rehabilitasyon projesi ve 2013'teki Kırsal Kalkınma Yatırımları makine-ekipman desteği ile kurulan modern zeytinyağı üretim hattı mevcut. Kooperatif üyesi kadınlar, ürettikleri farklı ürünlerle aile ve köy ekonomisine can suyu olmaya devam ediyor.

Ziyarette Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a; Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Cemalettin Akyüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Toraman Pıtıreli Kooperatifini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:58
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
15:43
Haluk Levent gözaltına alındı
Haluk Levent gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 18:41:18. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Toraman Pıtıreli Kooperatifini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.