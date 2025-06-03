Vali Turan, Bayram Öncesi Emniyetle Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı öncesi emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Vali Turan, bayram öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Turan, bayram süresince alınan trafik tedbirleri ile il genel trafik denetimleri ve faaliyetleri ile ilgili brifing aldı. Vali Turan ziyarette bayramda görev alacak emniyet personeline teşekkür etti. - KIRKLARELİ