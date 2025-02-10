Vali Turan, hudut kartallarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Turan, hudut kartallarıyla bir araya geldi

Vali Turan, hudut kartallarıyla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu ve askeri bölgeyi inceledi.

10.02.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye- Bulgaristan sınırındaki Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu ve askeri bölgeyi inceledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde bulunan Bulgaristan sınırındaki Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu'na ziyaret etti. Askeri sahayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı. Gece gündüz demeden görev yapan Mehmetçiğe başarılar dileyerek Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Hudut Karakolu, Bulgaristan, Güvenlik, Politika, Jandarma, Türkiye, Yerel, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Turan, hudut kartallarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 14:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Turan, hudut kartallarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.