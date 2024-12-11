Vali Turan, Vatandaşlarla Buluştu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisiyle görüşme isteğinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kendisinden randevu ile görüşme isteğinde bulunan vatandaşları valilik makamında kabul etti. Turan, vatandaşların talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Vali Turan, vatandaşlara devletin kapılarının her daim açık olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza devletimizin kapılarının her daim açık" dedi. - KIRKLARELİ