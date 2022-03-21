Vali Tutulmaz Nevruz Bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Tutulmaz Nevruz Bayramını kutladı

21.03.2022 16:51
Vali Tutulmaz Nevruz Bayramını kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladıZonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 21 Mart Nevruz Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 21 Mart Nevruz Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımladı. Vali Mustafa Tutulmaz'ın mesajı şöyle; Tarihi ve kültürel değerlerimizden birisi olan, insana huzur ve mutluluk veren baharın habercisi ve başlangıcı sayılan Nevruz'u; Türk dünyası olarak sevgi, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerlerimiz ile sevinçle karşılıyoruz. Özü itibariyle baharın gelişinin coşku ile karşılandığı, kutlandığı bir gün olan Nevruz'da insanın doğayla iç içe ve bütünleştiğine, umutların yeşerdiğine, doğanın canlandığına şahit olmaktayız. Doğanın can bulduğu, uyandığı Nevruz; dostluk, sevgi, barış, kardeşlik gibi değerlerimizin yoğunlaşmasına, pekişmesine de önemli katkı sunmaktadır. Baharı hissettiğimiz, bir bayram tadında karşıladığımız Nevruz'un yaşama sevinci ile birlik ve beraberliğimizin artarak güçlenmesine vesile olmasını diliyor, Türk dünyası ve halkımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
AİÇÜ'de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı AİÇÜ'de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu

Nevruz Bayramı, Zonguldak, 21 Mart, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz Nevruz Bayramını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:00:38. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Tutulmaz Nevruz Bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement