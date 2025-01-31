Vali Usta pazara indi, esnaf ve vatandaşla sohbet edip alışveriş yaptı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, caddede kurulan Pazar esnafıyla bir araya gelip alışveriş yaptı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde kurulan pazara indi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Usta, "Yazdan kalma güneşli bir havada makamda oturmak olmazdı, kendimizi cuma pazarında bulduk. Şehit Mustafa Gündoğdu Mahalle'mizde kurulan pazarda hem alışveriş yaptım hem de esnafımızla sohbet ettim. Beni pazarda aralarında gören bazı hemşehrilerimiz şaşırsa da kısa sürede sıcak ve samimi bir muhabbetin içinde bulduk kendimizi. Misafirperver esnafımızın sıcak süt ikramını da geri çevirmedim. Halkımızın samimiyeti her zaman olduğu gibi içimi ısıttı. Rabbim işlerine bereket versin" açıklamasında bulundu. - BİNGÖL