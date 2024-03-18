Vali Ahmet Hamdi Usta, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika
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Vali Ahmet Hamdi Usta, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

Vali Ahmet Hamdi Usta, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'de şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi. Vali Usta, şehit ve gazi ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, onların vatan için yaptıkları fedakarlıkları ve kahramanlıkları takdirle karşıladığını belirtti ve minnet borcunu ödeyemeyeceklerini ifade etti.

18.03.2024 20:16  Güncelleme: 20:30
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Bingöl'de şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bu toprakları vatan yapmak için sizler en değerli varlıklarınızı; çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, yakınlarınızı, kısacası en sevdiklerinizi bu millet için feda ettiniz. Sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.

Bingöl Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü ve aileler katıldı. Okunan duanın ardından bir konuşma yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bu vesileyle vatan ve mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayıp şehitlik mertebesine ulaşarak bu kutsal ve şerefli bir unvanı taşıyan şehitlerimiz ve yakınlarının 'Şehitler Günü'nü ve '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyorum. Vatan, insanın halen üzerinde yaşadığı, geçmişin acı tatlı hatıraları ile avunduğu, istikbale ümitle baktığı, kısacası her üç zamanı da idrak ettiği bir mekandır. Vatan kelimesini özellikle kullanıyorum. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Binlerce yıldır yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak parçasıdır vatan. Ülke ise sınırları çizilmiş bir oluşumdur, bir toprak parçasıdır. O yüzden ülkelerin sınırları ve kaderleri müzakerelerle masada çizilebilir. Oysa vatanların kader ve sınırları, alanlarda, muharebe meydanlarında bedel ödenerek çizilir. Bir toprak parçasına vatan diyebilmek için bedel ödemek gerekir. Başka bir deyişle vatan belli bir bedel ödenmiş toprağın adıdır. İşte bu bedel de, bu topraklar için verilen canlar, cephe meydanlarında bırakılan organlar ve de dökülen kanlardır. İşte vatan budur. Mukaddes vatan toprağı bu demektir. Toprağa mukaddesat kazandıran da verilen şehitler, dökülen kanlar, bırakılan hatıralardır. O yüzden dünya, sıradan gördükleri toprak parçaları için bu kadar mücadelemizi anlayamazlar" dedi.

"Bu vatan, bu millet, size minnet ve şükran borçludur" diyen Vali Usta, "Dünyada Türkiye gibi bir vatan yoktur ki, bu kadar çok bedel ödensin, şehitler verilsin, kanlar dökülsün, geriye gaziler bıraksın ve hala da bedel ödenmeye devam edilsin. Ama bu Türkiye gibi jeopolitik ve jeostratejik bir coğrafyaya sahip olan devletin kaçınılmaz kaderidir. Bu toprakları vatan yapmak için sizler en değerli varlıklarınızı; çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, yakınlarınızı, kısacası en sevdiklerinizi bu millet için feda ettiniz. Sizler vatanımızın birliği ve bütünlüğü için milletimizin huzurunu ve güvenliğini muhafaza için üstün cesaret, feragat ve kahramanlıklar gösterdiniz. Vatanımız için şehitliği göze alarak canlarınızı ortaya koydunuz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık da yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur ve bizler, sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek azdır, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersizdir. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz, başımızın tacısınız. Bu vatan, bu millet size minnet ve şükran borçludur" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Bingöl, Yerel, Politika, Son Dakika

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