Vali Varol Aydın İl Müftülüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol Aydın İl Müftülüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Varol Aydın İl Müftülüğü\'nü Ziyaret Etti
03.07.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Dr. Osman Varol, Aydın İl Müftülüğü'nde yapılan hizmetleri ve projeleri inceledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yürütülen hizmetleri yerinde incelemek ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi almak amacıyla Aydın İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol'a, İl Müftülüğü'nün teşkilat yapısı, personel durumu ile din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, Kur'an kursları, hac ve umre organizasyonları başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl Müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kurumun faaliyet alanları, devam eden projeler ve planlanan çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca vatandaşlara yönelik yürütülen manevi rehberlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal destek çalışmaları da değerlendirildi. Ziyaretin sonunda Aydın İl Müftülüğü'nün toplumun manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, İl Müftüsü Hasan Güneş nezdinde tüm personele çalışmalarında başarılar dileyerek özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Varol, Politika, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol Aydın İl Müftülüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
09:22
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay Bipolar hastasıymış
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 10:50:45. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Varol Aydın İl Müftülüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.