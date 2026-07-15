Aydın Valisi\'nden 15 Temmuz\'un 10. yılında anlamlı mesaj

-Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin aziz milletin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini belirterek, 15 Temmuz'un şanlı tarihe altın harflerle yazılan bir istiklal destanı olduğunu vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, mesajında devletin bekasına, ülkenin istikbaline ve milli iradeye yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, milletin kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığını ifade etti. 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek olarak demokrasisine, hukuk düzenine ve milli iradeye sahip çıktığını belirten Vali Varol, o karanlık gecede tanklara ve namlulara göğsünü siper eden vatandaşların hiçbir gücün milli iradeyi esaret altına alamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılının idrak edildiğini kaydeden Varol, "Devletimizin bekasına, ülkemizin istikbaline ve milli iradeye yönelik FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü; şanlı tarihimize altın harflerle kazınan bir istiklal destanı olarak büyük bir iftihar ve derin bir şuurla bir kez daha idrak ediyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla meydanları dolduran milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek yürek olmuş; cesareti, inancı ve fedakarlığıyla demokrasisine, hukuk düzenine ve milli iradeye canı pahasına sahip çıkmıştır. O karanlık gecede tanklara ve namlulara göğsünü siper eden asil milletimiz, hiçbir gücün milli iradeyi esaret altına alamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılını idrak ederken; milletimizin yazdığı bu destansı mücadelenin toplumsal hafızamızdaki yerini pekiştirmesi, milli birlik ve beraberlik şuurunu canlı tutması ve bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması bakımından ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır" dedi.

Milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu direnişin tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık ruhunun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Varol, devlet-millet bütünleşmesiyle sergilenen duruşun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının en önemli teminatlarından biri olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutulması, şehitlerin emanetine sahip çıkılması ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini ifade eden Varol, Aydınlılara da demokrasi nöbetlerinde gösterdikleri kararlı duruş nedeniyle teşekkür etti. Varol, "Milletimizin on yıl önce ortaya koyduğu bu eşsiz direniş; tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık ruhunun ve ortak değerler etrafında kenetlenme iradesinin en güçlü tezahürlerinden biridir. Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen aynı kahramanlık ruhu, 15 Temmuz gecesi de yeniden tecelli etmiştir. Devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe geçen bu asil duruş; bağımsız yaşama kararlılığımızın en güçlü nişanesi olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının da en sağlam teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük tarihi sorumluluk ise; aziz milletimizin karakterinde vücut bulan birlik ve beraberlik ruhunu daima diri tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını unutmamak, vatanımızı ve milli irademizi aynı kararlılıkla muhafaza ederek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu vesileyle; 15 Temmuz gecesi ve sonrasında milli iradeyi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı canı pahasına müdafaa eden aziz milletimize, demokrasi nöbetlerinde sergiledikleri birlik ve beraberlik ruhuyla milli iradeye olan bağlılıklarını kararlılıkla ortaya koyan Aydınlı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bekası, milletimizin istiklali ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur dolu bir ömür diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, devletimizin varlığına ve milletimizin iradesine kasteden böylesi hain teşebbüslerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN