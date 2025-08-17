Vali Varol'dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Varol'dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim

Vali Varol\'dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim
17.08.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeler için inşa edilen konutlarda denetim yaptı ve eksiklikleri giderme talimatı verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeler için devlet tarafından inşa edilen Örenli Kalıcı Deprem Konutları'nda habersiz bir denetim gerçekleştirdi.

Vali Varol, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve konutlarda yaşanabilecek sorunları önceden tespit etmek amacıyla yaptığı sürpriz ziyaret sırasında konutların ortak alanlarından asansörlere, elektrik ve su depolarından kazan dairesine kadar geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Örenli'de çeşitli binaları tek tek gezerek site yönetimi ile görüşen Vali Varol, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde kontrol etti. Özellikle asansörlerin hem iç hem dış temizlik durumlarına dikkat çeken Vali, bina ortak alanlarının hijyen standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Elektrik ve su depolarında, kazan dairesinde de incelemelerde bulunan Varol, ısıtma sistemlerinin düzenli bakımının önemini vurguladı. Denetim sırasında site yönetimi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Varol, karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

"Devletimizin tüm imkanlarıyla depremzedelerimizin yanında olduğunu göstermek ve yaşam alanlarını daha güvenli, sağlıklı hale getirmek en büyük görevimizdir" diyen Varol, tespit edilen aksaklıkların hızla çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Denetimin ardından açıklama yapan Vali Varol, "Burada gördüğümüz eksiklikleri asla görmezden gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru için her türlü önlemi alacağız. Hem kurumlarımız hem de site yönetimiyle iş birliği içinde, bu konutların standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız" diye konuştu.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin öncelikleri olduğunu söyleyen Vali Varol, bu tür denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Varol, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol'dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 14:04:41. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Varol'dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.