Vali Varol\'dan Deprem Konutlarına Sürpriz Denetim

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeler için devlet tarafından inşa edilen Örenli Kalıcı Deprem Konutları'nda habersiz bir denetim gerçekleştirdi.

Vali Varol, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve konutlarda yaşanabilecek sorunları önceden tespit etmek amacıyla yaptığı sürpriz ziyaret sırasında konutların ortak alanlarından asansörlere, elektrik ve su depolarından kazan dairesine kadar geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Örenli'de çeşitli binaları tek tek gezerek site yönetimi ile görüşen Vali Varol, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde kontrol etti. Özellikle asansörlerin hem iç hem dış temizlik durumlarına dikkat çeken Vali, bina ortak alanlarının hijyen standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Elektrik ve su depolarında, kazan dairesinde de incelemelerde bulunan Varol, ısıtma sistemlerinin düzenli bakımının önemini vurguladı. Denetim sırasında site yönetimi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Varol, karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

"Devletimizin tüm imkanlarıyla depremzedelerimizin yanında olduğunu göstermek ve yaşam alanlarını daha güvenli, sağlıklı hale getirmek en büyük görevimizdir" diyen Varol, tespit edilen aksaklıkların hızla çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Denetimin ardından açıklama yapan Vali Varol, "Burada gördüğümüz eksiklikleri asla görmezden gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru için her türlü önlemi alacağız. Hem kurumlarımız hem de site yönetimiyle iş birliği içinde, bu konutların standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız" diye konuştu.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin öncelikleri olduğunu söyleyen Vali Varol, bu tür denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN