Aydın Valisi\'nden Kurban Bayramı Mesajı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Varol mesajında, "Sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde tezahür ettiği; milli ve manevi değerlerimizin en derinden hissedildiği Kurban Bayramı'na hep birlikte ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; bizleri ortak değerler etrafında buluşturan, barışın, kardeşliğin ve paylaşmanın en güçlü şekilde yaşandığı kıymetli zamanlardır. Bu mübarek günlerde bir tebessümün umut, bir selamın kardeşlik, bir paylaşımın ise gönüllere şifa olduğunu unutmadan hareket etmeli; kırgınlıkları geride bırakarak bayramın bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşamalıyız. Bugün bayram sevincini ve huzurunu birlikte paylaşabiliyorsak, bunu bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden kahramanlarımıza borçluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kıymetli ailelerine sabır, fedakar gazilerimize ise sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda hac vazifesini yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını ve sağlıkla ülkemize dönmelerini temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarımızın bu anlamlı günleri sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirler alınmıştır. Ancak bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi adına yola çıkacak tüm hemşehrilerimizin trafik kurallarına titizlikle uyması, hız sınırlarını aşmaması ve yorgun şekilde araç kullanmaması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - AYDIN