Vali Varol Depremzedeleri Ziyaret Etti

Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol ve eşi Funda Varol, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K-1 Konteyner Kentte yaşayan Sevda Arslan'ı konteynerinde ziyaret etti. Depremzede vatandaşı konteynerde eşi Funda Varol ile birlikte ziyaret eden Vali Osman Varol, mevcut ihtiyaçları ve talepleri dinledi. Yapılan ziyaret sonrası Vali Varol, konteyner kent sakinleriyle de bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini birebir dinleyen Varol, bu taleplerin çözümü için gerekli talimatları verdi. Vali Varol, depremzedelerin yaşadıkları zorlukları en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. - ADIYAMAN