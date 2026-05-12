Vali Varol Taksi Duraklarını Ziyaret Etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesinde bulunan taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla bir araya geldi.

Mesai sonrası valilik konağına dönen Aydın Valisi Dr. Osman Varol, konağın yanında faaliyet gösteren taksi durağına uğradı. Kendisine ikram edilen çay eşliğinde sohbet eden ve ulaşımda önemli görev üstlenen taksicilerin talep ve beklentilerini dinleyen Varol, sektörün mevcut durumu hakkında da bilgi aldı. Ziyarette taksici esnafı, Vali Varol'un kendileriyle bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Vali Varol, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi gören esnafın görüşlerinin önem taşıdığını belirterek, dayanışma ve istişare kültürünün her alanda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - AYDIN