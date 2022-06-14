Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti

14.06.2022 14:25
Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti

Sinop'ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kan vererek vatandaşları kan vermeye davet etti.

Sinop'ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kan vererek vatandaşları kan vermeye davet etti.

Sinop'ta 14 Haziran Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında valilik önünde Kızılay tarafından kan alma aracı kuruldu. Vali Karaömeroğlu burada kan bağışı noktasında herkesi kan bağışı konusunda duyarlı davranmaya davet etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, "Kan bağışı günü çerçevesinde Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde kan bağışı kampanyası yapıyoruz. Biliyorsunuz ki bir tek kan toplama yetkisi Kızılay'a ait. Onun için hep birlikte kan stoklarımızın erimemesi için bir farkındalık yapmak, insanları teşvik amacıyla bugün başta bizler olmak üzere hepimiz kan vereceğiz. Tüm insanlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz. Mobil kan verme aracımız sürekli burada kalacak. Şehrin merkezi, herkesin rahat ulaşabileceği hijyenik bir ortam. Bundan sonra burada kalmaya devam edecek" dedi.

Ayrıca Karaömeroğlu, Sinop'ta kalıcı kan verme merkezi için yer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İnşallah yakın bir zamanda mobil bir kan alma merkezi yapacağız" diye konuştu. - SİNOP

Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti
Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti

YORUMLAR
500
Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
Kaynak: İHA

Kızılay, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:28:09. #1.11#
SON DAKİKA: Vali, vatandaşları kan vermeye davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement