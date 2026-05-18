Kıbrıs Gazisi istedi, köy meydanında vali ve belediye başkanı halay çekti

18.05.2026 15:30  Güncelleme: 15:44
Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs Gazisi Ahmet Özdemir'in daveti üzerine gittikleri köyde vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Ahmet Özdemir'in daveti üzerine Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünü ziyaret etti. Programda gazi Özdemir'in isteği üzerine davul zurna eşliğinde halay çekildi. Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın da gazi Özdemir ve vatandaşlarla birlikte halaya katıldı. Köy meydanındaki görüntüler, ziyarete samimi bir atmosfer kattı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ali Çalgan, göreve başladığı günden bu yana köyleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde görmeye çalıştıklarını söyledi.

Köydeki birlik ve beraberlik ortamından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çalgan, "Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik ortamına şahit oluyoruz. Ahmet amcamızın askerlikte başlayan vatana hizmet anlayışı bugün de aynı disiplin ve özveriyle devam ediyor. Kendisi yalnızca bu köyü değil, çevre köyleri de organize ederek anlamlı bir programa vesile olmuş. Bu güzel organizasyon için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

